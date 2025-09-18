Lotito durissimo: "Siamo una società economicamente fortissima, Roma, Milan ed Inter sono ora nella m***a"

Il presidente biancoceleste ha attaccato le rivali per l'Europa senza mezzi termini con delle parole dure

Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha risposto ad una chiamata di un tifoso laziale che si lamentava della situazione della squadra col mercato bloccato ed ha attaccato duramente le altre squadre come Roma, Milan ed Inter: "Hai i soldi? Se non li hai e il presidente sono io segui quello che faccio io, perché fino ad adesso siamo la società più forte dal punto di vista economico che c’è sul mercato. Lo sai qual è stato il mio errore? Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, come ha fatto la gestione successiva. Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto, i debiti li sto pagando ancora io fino al 2027. Vi ha fatto sognare con una società che era fallita. Vuoi fallire? Se è così, ci metto tre minuti a spendere. La situazione è questa. La Roma, il Milan e l'Inter stanno in mezzo alla me*da. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me*da”.

Fonte: LaLaziosiamonoi.it