Sarri si sfoga a Firenze: “Sul mercato ho chiesto A e mi hanno fatto scegliere tra B e C. Hanno fatto tutto loro”

Nel post partita di Fiorentina-Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa sfogandosi sul mercato, queste le sue parole:

“Ognuno si prenda le sue responsabilità, a luglio la società è stata chiara su chi faceva il mercato. Io ho chiesto un giocatore A e loro mi facevano scegliere tra C e D. Penso che più chiaro di cosi non posso essere. Mi chiedete sempre se ho in mano la situazione ma me lo chiedete da 4 mesi sempre, parliamo di calcio. I cicli finiscono in maniera inevitabile, abbiamo una media età alta, questa squadra va rifondata ma c’è anche una base da cui ripartire.”

LE PAROLE DI ITALIANO A FINE PARTITA