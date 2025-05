Lotito: “Mi sono dovuto fare carico di spese che società come Fiorentina e Napoli non hanno fatto”

In occasione della presentazione del libro “Diluvio e delirio”, dedicato allo scudetto conquistato dalla Lazio nel 2000, è intervenuto il presidente Claudio Lotito, che ha voluto parlare anche della sostenibilità delle squadre di Serie A. Queste le sue parole riportate da TMW:

“Io ho detto che nel calcio bisogna vincere se sei meritevole, in alcuni momenti non abbiamo raccolto quanto seminato in campo. Stiamo costruendo una casa sul cemento armato e non sulla sabbia, guardate quanti club stanno scomparendo e mi sono dovuto fare carico di certe spese che magari società come Fiorentina e Napoli non hanno fatto”.