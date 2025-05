Lotito risponde alla chiamata di un tifoso: “I calciatori hanno la mer** nel cervello, so tutte pippe”

Divampa sui social l’ennesima polemica indirizzata verso il Presidente della Lazio Claudio Lotito; questa volta ad accendere la miccia è una telefonata, che sa di intervista, di un tifoso biancoceleste proprio con Lotito, che si lascia sfuggire durante la chiacchierata diverse affermazioni sul Bodo, sui propri calciatori e sul mercato l tutto accade nella serata di giovedì, quando durante la semifinale di Europa League tra Tottenham e Bodo/Glimt, squilla un telefono in vivavoce e il video riprende un certo Valerio, di mestiere tassista, che sul divano di casa sua scrolla nella rubrica e seleziona proprio il numero di Lotito.

I due iniziano a chiacchierare, e data la parvenza informale della circostanza, il Presidente della Lazio si lascia andare su dichiarazioni non piacevolissime nei confronti di due giocatori in particolare: Tchaouna e Noslin. Nel frattempo, però, una terza persona di fianco al tifoso, probabilmente un suo amico, stava riprendendo di nascosto con un altro cellulare la scena, il tutto ovviamente ad insaputa di Lotito.

“Potevamo stare in semifinale contro il Tottenham? E allora!? Che devi fa’? Ancora con gli acquisti?”, risponde così Lotito all’osservazione del già citato Valerio, su un mercato secondo il tifoso non all’altezza. “Perché parli di cose che non capisci? Che lavoro fai te? Il tassista? Ecco, e fai il tassista. E’ come se ti dicessi la strada più corta per andare da una parte. Fai il tassista. Non ti mettere a fare il tuttologo. Se quelli si mettono a buttare la palla fuori ai rigori… il Bodo è una squadra di pippe. Noslin è costato 18 milioni. Se li vale? L’ha voluto l’allenatore. Adesso mi ha detto ‘che cosa gli è successo? l’hanno scorso era un fenomeno’. I giocatori purtroppo sono così, hanno la m***a nel cervello.

Hai mai visto un giocatore intelligente? Ricordati sempre si dividono in: giocatori normali, buoni giocatori, ottimi giocatori, campioni. I campioni sono quelli che hanno l’interruttore sempre acceso”. L’interlocutore sposta poi il discorso sul caso di Tchaouna e del like al post pubblicato dall’Europea League sul Bodo/Glimt, cogliendo però alla sprovvista Lotito apparentemente non a conoscenza del caso: “Tchaouna? Che ha fatto?” – risponde Lotito – “Non conosce la lingua italiana. Purtroppo questa è la realtà” conclude Lotito, prima di attaccare la telefonata convinto di aver terminato la questione, non consapevole che quelle parole registrate a sua insaputa sarebbero divenute virali da lì a pochi minuti. Lo scrive Lazionews