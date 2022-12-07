Lotito: "Quando la Fiorentina è fallita lo Stato non ha incassato nulla, avevano speso soldi contribuenti"

Claudio Lotito era uno dei presidenti più attivi sulla battaglia della rateizzazione per il pagamento della tasse dei club di serie A

L’edizione de La Stampa riporta un’intervista al presidente della Lazio, Claudio Lotito, oggi anche Senatore di Forza Italia. Tanti i temi trattati, tra cui anche un passaggio sulla rateizzazioni dei debiti fiscali che i club di calcio hanno nei confronti dello Stato, in cui Lotito ha chiamato in causa anche il fallimento della Fiorentina, le sue parole:

“I precedenti governi e tutte le forze politiche – tutte! – avevano responsabilmente – responsabilmente! – sospeso i versamenti, in attesa di rateizzarli. Ora lo Stato chiede i soldi tutti insieme? Allora tanto valeva pagare prima. Cosa cambiano tre mesi? Non vogliamo regali, favori. Lo sport è l’unica categoria merceologica che non ha ricevuto nemmeno un ristoro, a parte i rimborsi sui tamponi, capirai…

Noi facciamo gli interessi dello Stato. Viceversa, se una società fallisce, sfumano sia i crediti pregressi, sia quelli futuri. Quando sono fallite Napoli e, tanto per fare un nome, Fiorentina, dopo aver sperperato soldi dei contribuenti, lo Stato non ha incassato nulla. Riflettete“.

EPISODIO DI STAMPO RAZZISTA A VERONA

https://www.labaroviola.com/tifosi-marocco-festeggiano-a-verona-aggrediti-con-catene-manganelli-e-cinture-rotti-vetri-auto/195042/