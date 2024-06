Pedullà: “Lotito ha telefonato ad Allegri per chiedergli un’eventuale disponibilità. Il resto lo vedremo”

Alfredo Pedullà afferma che la Lazio sia interessata ad Allegri per rimpiazzare Tudor. Infatti sembra che il presidente biancoceleste Lotito abbia telefonato al tecnico livornese per un’eventuale disponibilità. Queste sono le settimane decisive per la panchina della Lazio.

#Lotito ha telefonato ad #Allegri per chiedergli un’eventuale disponibilità. Il resto lo vedremo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 5, 2024

