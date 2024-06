Arthur saluta: “Grazie tifosi viola, ho vissuto in questa splendida città e giocato in una squadra incredibile”

Arthur finisce la sua avventura con la maglia della Fiorentina e dice addio ai colori viola, questo il suo saluto attraverso il suo profilo Instagram:

“Salve tifosi viola, voglio esprimere la mia gratitudine per il piacere di aver vissuto in questa città e giocato in questa incredibile squadra. La mia famiglia e io apprezziamo tutto l’affetto che abbiamo ricevuto. Questo sarà un ricordo che porterò per sempre nel mio cuore”

