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Caos in Lega Calcio, De Laurentiis è una furia Lotito e tutto il sistema. Tutte le big lasciano la riunione

Assemblea di Lega non proprio serena quella andata in scena oggi a Milano. La Fiorentina, insieme ad altri 6 club, sono andati via

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2022 18:09
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Caos in Lega Calcio, De Laurentiis è una furia Lotito e tutto il sistema. Tutte le big lasciano la riunione

Tensione in Lega Serie A. Ben sette squadre hanno infatti abbandonato l’assemblea prevista oggi, ma ancora prima dell’inizio della riunione in via Rosellini. In particolare, hanno lasciato l’assemblea, dopo essersi presentati inizialmente nella sede della Lega, i dirigenti di Napoli, Roma, Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Monza, mentre il Torino non si è presentato.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, una decisione nata dopo una sfuriata del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis prima dell’inizio dell’assemblea: nel mirino del numero uno dei partenopei tutto il sistema della Lega Serie A in particolare dal lato dei club, partendo dalle mosse di Lotito e non solo. Alla base ci sarebbe in particolare la divisione del potere in Lega, con De Laurentiis che vorrebbe un consiglio più ampio con 8/9 club presenti rispetto agli attuali quattro.

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