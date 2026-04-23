Sarri chiarisce: ”Avanti con Lazio? Ad oggi non ho parlato di programmi futuri con Lotito”

L'allenatore dice di aver incontrato il presidente solo negli spogliatoi

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, che vale l’accesso alla finale, queste le sue parole:

«Ho detto che questa partita, nel tirare le somme della valutazione globale, non può essere decisiva. Non ci si può fossilizzare su un singolo match, ma resta importante perché ci consente di giocare una finale. Detto questo, non posso basarmi solo su stasera, ma su un percorso di mesi. Non intendevo dire che non fosse importante, questo è il senso.

Lotito l’ho visto un secondo negli spogliatoi, ma non ho avuto modo di parlarci né di programmi futuri. Per il momento non sappiamo nulla.»