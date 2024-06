Tudor in bilico? Lotito smentisce: “Io Tudor me lo tengo, voci messe in giro per mettere zizzania”

Igor Tudor sembrerebbe essere già in bilico, pronto a lasciare la panchina biancoceleste dopo solo qualche mese. L’allenatore della Lazio, protagonista di una risalita importante con i biancocelesti dopo le dimissioni di Sarri, interesserebbe alla Fiorentina nel caso in cui i viola non dovessero chiudere l’accordo con Palladino. Tuttavia, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha voluto smentire in prima persona le voci su un probabile addio di Tudor. Queste le sue parole nell’edizione odierna de Il Messaggero:

“Non me ne frega nulla di ciò che si dice. Sono tutte invenzioni messe in giro ad arte per mettere zizzania nel nostro rapporto. Stiamo costruendo insieme un nuovo ciclo, sappiamo cosa fare e stiamo lavorando. Klose? Ma di che stiamo parlando? Io ho Tudor e me lo tengo”. Lo riporta TMW.

ACCOMANDO RILANCIA SU PALLADINO