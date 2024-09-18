Lotito avverte la Fiorentina: "Siamo forti e abbiamo fame. Tutti scendono in campo per onorare la maglia"

Durante l'intervista concessa a Il Messaggero, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha così parlato in vista della sfida di domenica (ore 12.30) contro la Fiorentina: “Abbiamo costruito una rosa...

Durante l'intervista concessa a Il Messaggero, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha così parlato in vista della sfida di domenica (ore 12.30) contro la Fiorentina: “Abbiamo costruito una rosa forte, ma soprattutto che ha un'altra fame. L'anno scorso una partita come quella di lunedì col Verona non l'avremmo vinta, oggi invece tutti corrono dal primo all'ultimo minuto e scendono in campo con la voglia di spaccare il mondo e onorare la maglia”.

FUNARO: “COMMISSO? MI AUGURO UN FACCIA A FACCIA COSTRUTTIVO NELL’INTERESSE DI FIRENZE”

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