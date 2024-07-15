Lotito: "Greenwood? Juventus e Napoli gufano, sono terrorizzati. Vogliono che io venda la Lazio"

Le parole del patron della Lazio ai microfoni de Il Messaggero, soffermandosi sull'affare Greenwood e non solo

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato della situazione relativa all'affare Greenwood, puntando il dito contro due squadre di Serie A per le difficoltà riscontrate nell'operazione che porterebbe l'esterno classe 2002 a vestire la maglia del club capitolino. Queste le sue parole ai microfono de Il Messaggero:

"Ho offerto 25 milioni più il 50% della rivendita, più bonus e commissioni. Eppure si sono infilate diverse società per fare un’azione di disturbo. Dopo la Juventus, il Napoli. Sembra che tutti stiano gufando, siano terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo e vogliono far saltare tutto. Contestazione? Vogliono costringermi a vendere la società, ma io non ci penso proprio. Non mollo. Non vengo per evitare insulti e fischi? No, io ci ho sempre messo la faccia. Se stavolta non dovessi farcela a raggiungere il ritiro, sarebbe solo per i miei impegni serrati. Sto lavorando giorno e notte, davvero h24, per le aziende, il governo e per la Lazio".

DUNCAN VERSO L’ARABIA? L’EX CENTROCAMPISTA DELLA FIORENTINA INTERESSA AD AL TAAWOUN E AL RAED

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