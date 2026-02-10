Lotito: “Nuovo stadio? Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto dal nuovo Franchi”

Anche la Lazio potrebbe avere uno stadio di proprietà e rimesso a nuovo. Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, punta deciso sul Flaminio, stadio disegnato a suo tempo da Pier Luigi Nervi, ovvero colui il quale ha progettato anche lo stadio Artemio Franchi di Firenze. “Il nostro progetto, ha detto Lotito a Il Messaggero, è stato fatto prendendo spunto da lavori dello stesso Pier Luigi Nervi su possibili ampliamenti del Franchi di Firenze e del Flaminio. In sostanza possiamo considerare il nostro progetto come se lo avesse disegnato oggi lo stesso Nervi”.