Baroni firma con la Lazio e la tifoseria si scaglia contro Lotito: “Liberala. Ostaggi dei tuoi interessi”

Crea una profonda spaccatura tra società e tifoseria la scelta di affidare a Marco Baroni la panchina della Lazio. Passata da Sarri, a Tudor a un tecnico che i sostenitori biancocelesti non reputano all’altezza. Una scelta che la tifoseria organizzata biancoceleste ha fortemente contestato, per quello che a tutti gli effetti appare come un ridimensionamento. Questo il comunicato.

“LIBERA LA LAZIO

Siamo arrivati al culmine di questo teatrino! I tifosi della Lazio, per amore e solo per amore di essa, non accettano un ridimensionamento di nessun genere!

In un calcio dove tutte le società si responsabilizzano e puntano ad una crescita a 360 gradi, la nostra Lazio si trova ostaggio di una gestione volta unicamente ad esaudire gli interessi personali di Claudio Lotito. Non accettiamo questa gestione mediocre e, come difensori della Nostra Lazio, abbiamo il dovere di prendere posizione, noi, come tutti i tifosi stanchi di questa dittatura, abbiamo il dovere di presenziare e dimostrare pacificamente tutto il nostro dissenso.” Lo riporta cittàceleste.it

