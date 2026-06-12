Stangata sulla Lazio: Lotito deve vendere per comprare, doccia fredda per Gattuso
La società biancoceleste conferma i limiti imposti dagli indici finanziari: nessun acquisto senza prima realizzare cessioni
Brutte notizie per Gennaro Gattuso. La Lazio, infatti, ha confermato che anche quest'estate dovrà fare un mercato a saldo zero. Tradotto: il club di Lotito sarà obbligato a vendere per comprare giocatori. "La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.", la nota del club.
Lo riporta sportmediaset