Sarri dice addio alla Lazio? Arriva il comunicato della società: “Sarà l’allenatore fino a giugno 2025”

In seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, in merito a presunte valutazioni in atto sulla guida tecnica, la S.S. Lazio conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la totale fiducia nell’allenatore Maurizio Sarri, precisando che lo stesso tecnico ha un contratto in scadenza nel 2025. Pertanto tutte le voci che accosterebbero altri allenatori alla S.S. Lazio sono destituite di qualsiasi fondamento.

Nelle ultime ore Maurizio Sarri era stato accostato alla Fiorentina dando per scontato la sua separazione a fine anno dalla società biancoceleste che però ha voluto smentire con un comunicato

