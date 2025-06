Sentite Lotito: “Non ho necessità di vendere né di acquistare calciatori. Sarri? È carico”

Il mercato della Lazio è bloccato, ma Claudio Lotito non fa drammi. Come riportato dal Messaggero, il presidente biancoceleste ha commentato la situazione legata alla nuova norma Noif che, pur decadendo il 1° luglio, sta di fatto impedendo acquisti e cessioni in questa fase: “Non ho necessità di vendere né di acquistare calciatori. Non smantello la squadra”.

MERCATO – “Se decido di fare acquisti ricapitalizzo, ma non avrebbe senso perché la Lazio non ha necessità di capitali, né problemi di giocatori. Al massimo aggiustiamo a gennaio”.

CESSIONI – “Per Castellanos mi hanno offerto 40 milioni, idem per Rovella, Gila e Zaccagni. Poi 35 per Tavares, 25 per Isaksen e 15 per Romagnoli. Tchaouna l’ho venduto a 15 (14 più 3 di bonus, ndr). Ma non voglio smantellare la squadra”.