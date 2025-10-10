Sarri all’attacco: “Tutti si sono rinforzati, noi no. Così non andiamo da nessuna parte”

Maurizio Sarri esamina l'inizio del campionato della Lazio, rivale della Fiorentina, caratterizzato da molte sventure

Dopo aver saltato il post-partita di Lazio-Torino, Maurizio Sarri, accostato in estate anche dalla Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste per fare il punto sulla stagione della sua squadra.

Le sue dichiarazioni: "In estate tutte le squadre si sono rinforzate, specie quelle di medio livello. Noi non ci siamo rinforzati né rinfrescati. Avevo capito dall'inizio che questo campionato sarebbe stato difficile, il livello medio delle squadre è salito. Il Torino e la Lazio si equivalgono per qualità".

Aggiunge: "Non voglio prendere alibi dalle situazioni difficili, ma quando ti mancano 8-9 giocatori è complicato. Vecino e Gigot non hanno mai giocato, Rovella ha fatto una sola partita, Lazzari e Pellegrini hanno avuto problemi. Poi Dele-Bashiru e Zaccagni si sono infortunati, Isaksen ha contratto la mononucleosi.