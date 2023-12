Verona ferma la Lazio e Sarri recrimina: “Gol di Casale regolare. Duda andava espulso 15 minuti prima”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, si è espresso così in conferenza stampa dopo il pareggio rimediato dai biancocelesti sul campo dell’Hellas Verona; nel mirino l’arbitro ed episodi.

Arbitro andato oltre il protocollo nel goal annullato?

“Siamo al limite, se fosse stato il difensore a mettere la mano sarebbe stato rigore? Non credo, per me il goal era regolare. Questo è il figlio di Ayroldi? Era meglio il babbo…”.

Giocatori hanno protestato anche per un fallo di Duda prima dell’espulsione?

“Non l’ho rivisto sinceramente ma i ragazzi hanno detto che doveva essere espulso quindici minuti prima”. Lo riporta TMW.

PAREGGIO DI VITALE IMPORTANZA PER LA CLASSIFICA: LAZIO RIMANE SOTTO ALLA FIORENTINA