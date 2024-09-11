Sarri: “Non sono all’ultimo ballo, mi è cresciuta forte la voglia di tornare in campo e di esserci”

L’ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri è stato intervistato questa mattina dalla Gazzetta Dello Sport, queste alcune delle sue parole: "Non mi vedo all'ultimo ballo. Ho ancora voglia di allenare e pe...

L’ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri è stato intervistato questa mattina dalla Gazzetta Dello Sport, queste alcune delle sue parole: "Non mi vedo all'ultimo ballo. Ho ancora voglia di allenare e penso di essere nelle condizioni di poter dare qualcosa. È vero che in questo momento vanno di moda i giovani, ma lo scorso anno le tre coppe europee sono state vinte da tecnici della mia età: Ancelotti in Champions, Gasperini in Europa League e Mendilibar in Conference. Idem De la Fuente, c.t. della Spagna campione d'Europa. Il Boca Juniors sarebbe un sogno finale, folle, non so se realizzabile. Qualche partita alla Bombonera sarebbe una esperienza unica. Con l'inizio della nuova stagione, mi è cresciuta forte la voglia di esserci dentro, di tornare in campo. Spero prima di gennaio. Dipenderà dalle situazioni, dalle offerte che riceverò, dalle motivazioni. Dalla telefonata che mi trasmetterà più adrenalina"

GUDMUNDSSON ATTESO IN TRIBUNALE

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