Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Paganini: “Il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri. Piace molto a Paratici”

13 Febbraio · 17:08

"Solomon mi ricorda l'effetto che ebbe Salah al suo arrivo a Firenze"

Il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, ha parlato a Radio FirenzeViola in merito al possibile arrivo di De Zerbi alla Fiorentina e a Manor Solomon. Ecco le sue parole.

Secondo me il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri, perché è un profilo che piace molto a Paratici e che proprio Paratici portò alla Juventus. È un allenatore con cui si può aprire un ciclo e poi bisogna stare attenti a quello che accadrà a Conte a Napoli. Sarri è stato accostato anche in passato alla Fiorentina e Paratici lottò per farlo arrivare a Torino. Adesso è importante per la Fiorentina riprendere un binario giusto con la continuità della presidenza Commisso e con un grande dirigente come Paratici”.

Un pensiero su Solomon

“Solomon mi ricorda l’effetto che ebbe Salah al suo arrivo a Firenze, i colpi li ha. La cosa importante è che lui si sia subito integrato, perché per un calciatore che viene acquistato nel mercato di gennaio non è facile ambientarsi subito, questo vuol dire che ha una grande personalità”.

