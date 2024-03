La Repubblica: “Italiano vuole chiudere il suo ciclo vincendo un trofeo per essere ricordato per sempre”

Né Italiano né Gasperini ieri hanno parlato del match, ma tutti e due hanno fatto capire cosa si aspettano da questo finale di stagione e dal futuro, sia a livello di squadra sia a livello personale: «La Coppa Italia è importante, abbiamo giocato due finali negli ultimi anni senza riuscire a vincerle e per una società come la nostra è l’unico trofeo avvicinabile. Non so se farò in tempo a

fondare un nuovo ciclo con l’Atalanta», disse qualche settimana fa Gasperini cerchiando in rosso l’obiettivo dei suoi ultimi due mesi, forse, da allenatore dell’Atalanta. L’Italiano pensiero invece è storia recente, con quella frase pre e post Maccabi che sa di addio: «Del futuro ne ho parlato con la società, che è al corrente del mio pensiero. Metterei la firma per vincere qualcosa, regalare al presidente una coppa, dato che ci siamo andati così vicini in passato. Da parte mia massimo impegno e professionalità fino alla fine della stagione, poi vediamo dove arriviamo». Tradotto, bene per entrambi il bel gioco, ancora meglio vincere un trofeo prima di salutare e essere ricordati per sempre. Lo scrive La Repubblica

SETTORE OSPITI ESAURITO A BERGAMO