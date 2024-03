Una tifoseria che non conosce sconfitta, esaurito il settore ospiti a Bergamo

Il Gewiss Stadium offrirà una bella cornice di pubblico in occasione della sfida in programma domani alle ore 18 tra Atalanta e Fiorentina, la prima delle tre in programma nel giro di un mese. Tenuto conto dei lavori che stanno interessando lo stadio di Bergamo e della conseguente capienza ridotta, sarà buono anche il numero dei tifosi viola al seguito della squadra, poco oltre i 500, il massimo dei posti disponibili. Una presenza numerosa, per una partita che vale sicuramente molto nella corsa all’Europa, e che è condita dalla grande rivalità tra le tifoserie e dai decennali dissapori tra Gasperini e il pubblico fiorentino.

