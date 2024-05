Pizzigoni su Italiano: “A sentire tanti tifosi della Fiorentina sembrava che li stesse per portare in Serie C”

Il giornalista e scrittore Carlo Pizzigoni, collaboratore di Sky, La Gazzetta dello Sport, Guerin Sportivo e non solo, durante una diretta YouTube sul canale de La Fiera del Calcio si è soffermato sulla conquista della finale di Conference League da parte della Fiorentina e in particolar modo sul tecnico viola Vincenzo Italiano:

“Si è parlato spesso dei continui cambi di formazione del mister, ma gli addetti ai lavori devono cercare di raccontare al meglio questo aspetto, che è un’esigenza dei tecnici. Il problema è che se perde Italiano, come accaduto a Praga col West Ham, ci si dimentica di tutto e si comincia a dire che “non cura la fase difensiva“, frase che vuol dire tutto e niente, e questa diventa in automatico la frase del tifoso”.

“Non concepisco poi l’idea che serva avere sempre il consenso: se dopo la sconfitta della Fiorentina col West Ham io dico che Italiano è un grande allenatore, mi prendo le pernacchie da tutti, ma non mi interessa. Analizzo, motivo e spiego il perchè, cioè che prendendo una squadra che lottava per non retrocedere e nel giro di poco tempo portandola a certi livelli ha fatto un lavoro straordinario in un ambiente non facile. Qualcuno potrà obiettare, ma almeno ci sarebbe uno scambio di opinioni. Coi soli dati ormai si può dimostrare qualsiasi cosa: occorre motivare e analizzare certe prese di posizione, che vadano oltre la semplice incazzatura da tifoso”.

“A sentire tanti supporter della Fiorentina che ora fanno i cori per Italiano, mi si apre il cuore e sono felice di questo, perchè da Firenze ho sentito le cose peggiori sull’allenatore viola. Sembrava li stesse portando in Serie C. Italiano è l’uomo che dopo salvezze e stagioni non gloriose si è guadagnato la chiamata viola, è arrivato e ha portato la Fiorentina in finale di Coppa Italia e nelle finali europee: il lavoro alla fine paga. Sono molto contento per lui”.