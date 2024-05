Il Pallone Gonfiato riporta: Nzola sarebbe il primo nome sulla lista del Genoa per rinforzare l’attacco

Gudmundsson e Retegui sono stati grandi protagonisti in questa stagione e chissà se nella prossima rimarranno agli ordini di Gilardino. Soprattutto il primo dovrebbe partire, lo vogliono praticamente tutte le big della Serie A. Retegui anche è un profilo che ha un buon mercato, tuttavia la sua partenza non appare scontata. Intanto il Genoa si vuole premunire e pensa ad un colpo per la zona offensiva. Spunta il nome di Mbala Nzola dalla Fiorentina, che sicuramente non scalderà il cuore dei tifosi rossoblu, vista la brutta annata appena trascorsa, ma se tornasse ai fasti dello Spezia, si tratterebbe di un colpaccio e tra l’altro anche a costi contenuti.