Italiano: “Portieri possono dividersi Conference e campionato. Domani gioca chi alza livello fisicamente”

Vincenzo Italiano ha parlato nel corso della conferenza stampa di vigilia al match di Conference League contro il Genk. Queste le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina:

“Chi gioca in porta? La scelta dell’acquisto di Christensen. Anno scorso facevamo questo giochino che non si diceva il portiere. Quest’anno cambiamo anche per scaramanzia ma siamo indecisi se affidare la Conference ad uno ed il campionato all’altro. Christensen è un portiere di prospettiva ed arriva da una filosofia diversa ma quello si tratta di adattamento e quindi pian pianino arriverà a pieno regimi. Bravo con i piedi, è sveglio e vuole imparare l’italiano il prima possibile perchè ha grande voglia di mettersi a disposizione ed in mostra.

Nzola e Beltran? Nzola deve stare tranquillo e mettere in mostra le sue qualità che sono quelle dell’attaccare la profondità e far giocare bene la squadra con la sua fisicità. Deve lavorare come una sorta di boa offensiva. Il giocatore ha tutta la nostra stima e fiducia: normale che l’attaccante vive per il gol ma con tutte le partite che abbiamo arriveranno anche quelli. Beltran è molto più rapido ed abile nello stretto; nel ruolo di trequarti stiamo continuando ad avere un giocatore come Jack Bonaventura che deve si lavorare in modo offensivo ma con anche compiti da centrocampista. Jack è già a due gol e lo sta facendo egregiamente ma ci saranno partite in cui si potranno utilizzare due soluzioni offensive davanti. Adesso stiamo facendo del male anche arrivando da dietro.

Quanto è stata importante la scorsa stagione europea? Ci sono altri debuttanti quest’anno come lo è stato per l’anno scorso. Bisogna abituarsi a prendere il ritmo per giocare ogni 3 giorni ma è bello presentarsi in Europa e l’abbiamo voluto fortemente anche quest’anno. Di errori ne abbiamo fatti nella passata stagione, tanti, ed in finale potevamo fare molto di più perchè abbiamo commesso pochi errori che non ci hanno permesso di gioire. Abbiamo rispettato tutti gli avversari ed è ciò che faremo anche quest’anno partendo con il giocare questo nuovo girone: un mini torneo che spero ci abbia lasciato qualcosa dall’anno scorso

Paragone con il Genk? Anche loro quando non hanno la palla sono molto aggressivi e vengono a prenderti alto. Davanti poi hanno grandissima velocità e sono pericolosi, hanno vinto il campionato e quindi grandissimo valore. Li abbiamo studiati bene in questi giorni ed è una squadra che andrà forte anche spinta dal pubblico, sono molto pericolosi.

Turnover? Sono tutte dinamiche che avvengono tipo non pensavamo di non avere Jack e sono tutte situazioni che vengono decise all’ultimo per anche mescolare le carte e dare spazio a tanti giocatori per fare prestazione. Quando non si è tutti al massimo si rischia di fare brutta figura come avete visto.

Infantino come Bonaventura? Kayode ed Ikonè come stanno? Infantino può giostrare in quella zona di campo ed è una zona in cui piace giocare e può esprimere le sue qualità. Kayode ha esordito benissimo a Marassi ed è in competizione con Dodò: è un giocatore bravo e se la giocherà ma è in competizione con un giocatore forte, ha un grande futuro. Ikonè ieri è rientrato in gruppo e dalla prossima settimana sarà in gruppo sperando che non ci siano ricadute. Sapete la stima che nutro per lui e non vedo loro che sia al massimo perchè un giocatore con le sue doti per noi è molto importante.

Maxime Lopez? Sta bene ed è in condizione perchè a Sassuolo stava giocando. E’ un giocatore di grande qualità e dinamismo come Arthur ed è il tipo di giocatore che abbiamo ricercato. Vediamo se domani partirà dall’inizio o gara in corso.

Come sta Barak? Rientrato anche lui da poco perchè ha avuto un bel problemino ma sta iniziando a stare molto meglio. Un ragazzo recuperato e siamo contenti perchè è una freccia in più per noi.”

GASPERINI TORNA ALL’ATTACCO: ALTRA FRECCIATA ALLA FIORENTINA