Gasperini, ennesima frecciata alla Fiorentina: “Noi l’Europa ce la siamo guadagnata sul campo”

Alla vigilia della gara di Europa League, Gianpiero Gasperini ha parlato in sala stampa e non ha evitato l’argomento Fiorentina, sia sulla gara giocata e sia sul resto. Queste le sue parole registrate da TMW:

“La partita con l’Everton, alla prima stagione di Europa League, è stata una delle partite più belle per il risultato, per quella che è stata la prestazione. Ricordo un entusiasmo incredibile, poi abbiamo avuto sei anni di coppe. Ci fa molto piacere, è frutto di un campionato, quello scorso, dove ci siamo guadagnati sul campo questa qualificazione. Speriamo di ripartire con la stessa attesa e lo stesso entusiasmo per creare un bel percorso”.

Come avete analizzato la sconfitta di Firenze?

“In campionato ci sono partite molto equilibrate. Il risultato è stato determinato da qualche regalino che abbiamo fatto, al di là del merito degli avversari. Dobbiamo ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto, dobbiamo pensare alla partita di domani. Quest’anno abbiamo una stagione in cui non possiamo guardarci indietro, né quando vinci, né quando perdi”.

L’anima europea è una caratteristica di questa Atalanta.

“Abbiamo sempre avuto uno spogliatoio molto forte, in questo inizio di campionato ci sono stati momenti di calo, quasi di rassegnazione, ma molto poco se vedo la globalità delle partite. In Europa ogni partita è importante, non ci sono 38 partite come in campionato: c’è un’attenzione generale più alta, ma è più alto anche il ritmo”.

Quanto è dispiaciuto per l’infortunio di Scamacca? Quanto può essere importante l’apporto di Muriel e Miranchuk?

“È chiaro che sono dispiaciuto, puntavo molto su questo ragazzo, ma siamo 20 giocatori su 21, dobbiamo trovare le alternative nella rosa. So che giocando a calcio ci si può far male, non è un problema soltanto dell’Atalanta, ma del nostro calcio”.

Cosa vi portate dietro nella gara di domani?

“Ci sono state delle rivoluzioni in attacco, per il resto la squadra è la stessa di tutti gli anni. Ci conosciamo, sappiamo quelli che sono i nostri pregi, non mi aspetto delle cose diverse da quelle che abbiamo messo in campo queste ultime settimane, nel bene e nel male. Cercheremo di essere un po’ più attenti, le due sconfitte sono arrivate per questioni simili”.

Vede nell’Atalanta la forza di reagire vista anche la gara della Lazio ieri?

“A Sassuolo abbiamo segnato alla fine, Pasalic domenica ha sfiorato il gol. La prodezza di Provedel ieri è stata fantastica, ha aperto una strada, Carnesecchi e Musso li farò salire sempre su calcio d’angolo (ride, ndr)”.

Farete una partita simile a quella col Monza?

“In casa abbiamo fatto soltanto una partita su quattro. L’assenza di Scamacca ci toglie la soluzione aerea, dobbiamo essere molto bravi sotto l’aspetto tecnico”.

