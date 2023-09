Domani con il Genk centro dell’attacco ci sarà quasi certamente l’argentino, Beltran, così come Nzola, è ancora a caccia del primo gol in viola. Sarà lui insomma, a guidare la Fiorentina in quello che si annuncia come il confronto più complicato (e decisivo) del girone. Lo scrive il Corriere Fiorentino.