Monti: “Da Italiano non mi aspetto quelle parole. Buon primo tempo? La Fiorentina ha fatto un tiro in porta”

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e si è soffermato sulle parole di mister Vincenzo Italiano in conferenza stampa post match di ieri. Ecco le sue parole:

“Italiano l’ho sempre incensato e difeso e mi posso permettere di dire quello che sto per dire. Non mi aspetto da lui che uno dica quelle cose tipo che “la Fiorentina ha giocato bene nel primo tempo”, “i ragazzi mi sono piaciuti…”Abbiamo tirato una volta in porta. Sentivo la conferenza e lo sentivo molto teso, non il solito Italiano; una delle prime volte che era così. Poi quella cosa dei “troppi allarmismi”, bisogna vedere cosa uno cerca dalla sua squadra per quanto riguarda la classifica. Firenze è divisa come sempre, ci sono quelli che attaccano per partito preso Italiano e chi lo difende a spada tratta, io non sono nessuno dei due perchè è un allenatore bravo ma deve migliorare ed in questo momento sta imparando sulla nostra pelle.”

IL PARERE DI ALESSANDRO BOCCI