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Accomando: "La Fiorentina ha scelto Pellegrino per l'attacco. Intesa col Parma sempre più vicina"

L'argentino con ogni probabilità vestirà la maglia viola la prossima stagione: sarà lui il sostituto di Kean.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 12:06
Accomando: "La Fiorentina ha scelto Pellegrino per l'attacco. Intesa col Parma sempre più vicina" -
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Mateo Pellegrino sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Con ogni probabilità sarà lui il prossimo attaccante della viola: come riporta Orazio Accomando, i gigliati continuano a insistere per l'argentino, l'intesa col Parma si avvicina sempre di più.

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