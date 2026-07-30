Accomando: "La Fiorentina ha scelto Pellegrino per l'attacco. Intesa col Parma sempre più vicina"
L'argentino con ogni probabilità vestirà la maglia viola la prossima stagione: sarà lui il sostituto di Kean.
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 12:06
Mateo Pellegrino sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Con ogni probabilità sarà lui il prossimo attaccante della viola: come riporta Orazio Accomando, i gigliati continuano a insistere per l'argentino, l'intesa col Parma si avvicina sempre di più.