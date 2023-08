PAGELLE FIORENTINA: TERRACCIANO SBAGLIA TANTO, MANDRAGORA DISASTRO. ARTHUR TOP

Terracciano 5 Nel primo tempo sbaglia letteralmente tutti i palloni che decide di giocare di piede, non compie parate perchè il Rapid Vienna tira in porta solo una volta. Il suo problema sono stati i disimpegni con i piedi, quasi tutti sbagliati

Dodò 6 Alcuni buonissimi spunti tra cui un grande cross nel quale Nzola non arriva per poco, prezioso anche in fase di marcatura e copertura, si da molto da fare

Milenkovic 6 La Fiorentina rischia pochissimo e non c’è molto lavoro in marcatura per lui. Attento nel cercare di anticipare il diretto avversario quando è possibile

Ranieri 6,5 Presente, veloce e attento in ogni circostanza. Sta bene e si vede

Biraghi 5,5 In difesa rischia pochissimo, in attacca fa sempre la scelta sbagliata e anche quando fa quella giusta, non è mai preciso nel servizio

Arthur 7 Sbaglia pochissimo, tutti i palloni che passano dai suoi piedi sono una garanzia di qualità e affidabilità. Recupera anche diversi palloni. Punto di riferimento

Mandragora 5 Suo il fallo che porta al rigore del vantaggio del Rapid, ingenuità che veramente non ha senso. Partita molto confusionaria

Bonaventura 5,5 Nervoso, prende un giallo per una protesta inutile, non riesce a trovare gli giusti spazi per le sue giocate

Brekalo 6 Esce dopo 10 minuti del secondo tempo, la sua gara non è negativa, sfugge spesso al suo diretto avversario anche se gli manca la precisione nella rifinitura

Nico Gonzalez 6,5 Uno dei migliori, vivace e spigliato, si prende anche diverse responsabilità nelle giocate che gli riescono quasi tutte. Salta spesso il suo diretto avversario

Nzola 5 Un passo indietro rispetto alla gara di Genova in cui non era sembrato in forma ma comunque sempre nel vivo della manovra e del gioco. A Vienna invece è sempre in ritardo e non riesce mai a incidere ed essere presente al centro dell’attacco come dovrebbe

Sottil 5,5 Con lui sembra di vedere sempre lo stesso film, dà l’impressione di poter fare sempre una bella giocata e di poter incidere ma non conclude mai come potrebbe e dovrebbe. Si perde nel tiro e nella giocata finale come quando sbaglia il controllo al minuto 76 su una bella palla di Nico

Infantino 5,5 Ha sui piedi i gol del possibile pareggio, su assist di Beltran, ma non riesce a tirare in maniera forte e decisa. Ci riprova anche di testa poco dopo, con la stessa (poca) fortuna

Beltran 6 Lanciato in maniera abbastanza fortunosa, salta bene il portiere e poi mette una buona palla in mezzo. Per lui in campo solo 10 minuti

