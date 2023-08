Barisic: “Sono tornato al Franchi dopo alcuni anni, di nuovo ci sono solo i tappeti. Domani attacchiamo”

Il tecnico del Rapid Vienna, Zoran Barisic, ha parlato dalla sala stampa del Franchi alla vigilia della sfida di ritorno contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Per noi giocare contro la Fiorentina è un privilegio, giochiamo contro una delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo. Abbiamo delle assenze ma non ci pensiamo, possiamo avanzare anche la nostra difesa, dobbiamo essere propositivi, voglio giocare e segnare domani. Al Franchi ci sono già stato, me lo ricordavo bene, l’atmosfera è bellissima, di nuovo qui ci sono solo i tappeti. Ho visto la Fiorentina contro il Lecce, anche noi abbiamo pareggiato ma non lo meritavamo. Vero che noi abbiamo 9 partite in più sulle gambe ma non so se sarà un vantaggio”

