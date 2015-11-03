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Notizie Barisic Fiorentina

Barisic: "Sono tornato al Franchi dopo alcuni anni, di nuovo ci sono solo i tappeti. Domani attacchiamo"

30 agosto 2023 20:13

Sentite Barisic (all. Rapid): "Il Lecce ha avuto molta fortuna, ma la Fiorentina deve migliorare tatticamente"

30 agosto 2023 16:10

Barisic (all. Rapid Vienna): "Andremo a Firenze per fare massima pressione e creare occasioni da gol"

28 agosto 2023 16:50

Barisic (all. Rapid Vienna): "Li abbiamo fatti sbagliare. La Fiorentina sarà molto arrabbiata al ritorno"

24 agosto 2023 22:26

Barisic (all. Rapid Vienna): "Fiorentina? La prima reazione è stata catastrofica. Ma avremo le nostre possibilità"

23 agosto 2023 16:38

TMW, Fiorentina ad un passo da Barisic. Si può chiudere a breve per il centrale dell'Osijek

21 luglio 2022 11:52

TMW, interesse della Fiorentina per Barisic. Il Frosinone può riscattare il difensore entro il 15 luglio

23 giugno 2022 19:01

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