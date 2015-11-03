Notizie Barisic Fiorentina

Barisic: "Sono tornato al Franchi dopo alcuni anni, di nuovo ci sono solo i tappeti. Domani attacchiamo"
30 agosto 2023 20:13
Sentite Barisic (all. Rapid): "Il Lecce ha avuto molta fortuna, ma la Fiorentina deve migliorare tatticamente"
30 agosto 2023 16:10
Barisic (all. Rapid Vienna): "Andremo a Firenze per fare massima pressione e creare occasioni da gol"
28 agosto 2023 16:50
Barisic (all. Rapid Vienna): "Li abbiamo fatti sbagliare. La Fiorentina sarà molto arrabbiata al ritorno"
24 agosto 2023 22:26
Barisic (all. Rapid Vienna): "Fiorentina? La prima reazione è stata catastrofica. Ma avremo le nostre possibilità"
23 agosto 2023 16:38
TMW, Fiorentina ad un passo da Barisic. Si può chiudere a breve per il centrale dell'Osijek
21 luglio 2022 11:52
Archivio