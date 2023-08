Sentite Barisic (all. Rapid): “Il Lecce ha avuto molta fortuna, ma la Fiorentina deve migliorare tatticamente”

Poi ha proseguito: “I miei giocatori devono stare tranquilli, certo l’atmosfera è tipica del Sud dell’Europa, ma abbiamo i mezzi per giocare. Infermeria? “Sarò sincero, alcuni hanno qualche problema, ma possiamo far fronte alle assenze che avremo. Burgstaller? Spero possa guarire subito per il campionato e per la coppa”.