Barisic (all. Rapid Vienna): “Andremo a Firenze per fare massima pressione e creare occasioni da gol”

Al termine della sfida terminata 1-1 contro il Tirol, il tecnico del Rapid Vienna Zoran Barisic – prossimo avversario della Fiorentina nel playoff di ritorno in Conference League – ha parlato ai microfoni dei media austriaci, tra cui Kurier.at, proiettandosi già alla sfida di Firenze. Ecco alcune delle sue parole: “Dovremo stare molto attenti, esercitando costantemente pressione e creare occasioni per segnare: questa è la nostra massima priorità. Continueremo a farlo anche a Firenze. Grull e Burgstaller sono partiti dalla panchina perché non erano al 100%: avremo bisogno anche di loro per avere successo a Firenze”.