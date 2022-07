TMW, Fiorentina ad un passo da Barisic. Si può chiudere a breve per il centrale dell’Osijek

Fiorentina ad un passo da Adrian Leon Barisic. Secondo quanto raccolto da TMW, i viola sarebbero vicini a chiudere per il centrale difensivo bosniaco classe 2001 dell’Osijek. Il bosniaco, difensore mancino, pur essendo di nazionale bosniaca è comunitario poiché nato in Germania, più precisamente a Stoccarda, e quindi non ci sarebbero problemi per il tesseramento. Sempre secondo quanto riportato da TMW, la trattativa potrebbe chiudersi già nel giro di pochi giorni.