Biraghi: “Fiorentina più forte da quando sono qui, bisogna ringraziare società. Vogliamo vincere per i tifosi”

Cristiano Biraghi ha parlato nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida di Conference contro il Rapid Vienna. Queste le sue dichiarazioni:

“Fa sempre effetto, piacevole, giocare una competizione europea perchè vuol dire che ci sei arrivato e questo vuol dire che sei nell’elite del campionato. L’anno scorso è stata una competizione fantastica con un lavoro spettacolare. Abbiamo mantenuto sempre la nostra identità e questo ha ripagato, purtroppo la finale è una partita secca e per come l’abbiamo giocata penso che 8 volte su 10 era vinta e fa ancora più male per questo. Il bagaglio è un po’ più pieno e ci servirà sicuramente.

Senza tifosi domani può incidere? Sicuramente ci mancheranno i nostri tifosi perchè l’anno scorso quando giocavamo partite importanti si è creato un legame bellissimo con la tifoserie e quindi è stato bello condividere gioie e dolore insieme a loro. Per domani ci dispiace molto ma purtroppo non gli è permesso per questa partita e cercheremo di portare il risultato a casa e non vediamo l’ora di vederli al Franchi domenica.

Nico più responsabilizzato con la maglia numero 10? Nico non ha mai dato segnali di non essere demotivato. Anche l’anno scorso all’inizio aveva dei problemi che non riusciva a superare e molti lo hanno criticato perchè pensavano che non voleva giocare per andare al Mondiale: non è stato bello ma era comunque motivato. Per noi è importante e trasmette sempre grande motivazione, io lo vedo come sempre anche con la 10.

Un Biraghi diverso? Il passaggio di Genova me l’ha fatto Nzola e me l’ha fatto in avanti e quello vuol dire che davanti a me non c’era nessun altro quindi potevo andare solo avanti o tornare indietro, questo è il discorso sulla generosità. Senza scherzare bisogna sempre essere generosi e sono contento che sia arrivato Parisi come tutti gli altri perchè alzano il livello di competizione soprattutto negli allenamenti. La cosa bella come dice il mister è che sono arrivati tutti con grande spirito e con il sorriso.

Fiorentina più forte di questi anni? Penso che forse da quando sono a Firenze, è il sesto anno, e penso che come rosa al completo sia una delle più forti. Sulla carta sì ma poi lo dirò a fine stagione perchè poi conta il campo. Bisogna ringraziare Commisso e la società per il Viola Park ma anche aggiungendo pezzi alla squadra, questo vuol dire che c’è voglia di migliorare.”

