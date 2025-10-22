Seidl (Capitano Rapid Vienna): “Fiorentina super squadra con una super qualità”

Il capitano del Rapid Vienna, Matthias Seidl, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole sulla squadra viola: “La Fiorentina è una super squadra con una super qualità, con giocatori noti che hanno qualità, ma noi vogliamo fare tre punti.

Due anni fa abbiamo vinto una bella gara in casa, ma purtroppo siamo stati eliminati, oggi è difficile fare un confronto con quella gara perché molti non ci sono più. Della Fiorentina non c’è un giocatore che temo in particolare, non abbiamo paura, anche se hanno molti giocatori dotati di qualità fantastiche”.