La Fiorentina affonda il Rapid Vienna! Rapid battuto 3-0. Ndour apre, Gud chiude, nel mezzo in gol Dzeko

Oggi alle ore 18.45 all’Allianz Stadion di Vienna la Fiorentina di Stefano Pioli è ospite del Rapid Vienna. Seconda delle sei partite della League Phase, la Fiorentina ha vinto la prima gara 2-0 contro il Sigma Olomouc grazie ai gol di Piccoli e Ndour, entrambi oggi titolari. Ad avere la meglio è stata la squadra gigliata che è andata subito avanti al 9′ con il gol di Cher Ndour, nel secondo tempo chiude i conti al 48′ con la rete di Dzeko.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio il Rapid Vienna. Al 3′ prima discesa sulla sinistra per Parisi, che mette il pallone in mezzo ma viene spedito in corner. Al 4′ si salva il portiere dei padroni di casa a cui sfugge il pallone, Viti ci prova, poi anche Dzeko ma Ahoussou appostato sulla linea di porta sventa la minaccia tutte e due le volte. Al 9′ la sblocca la Fiorentina con Ndour! Dzeko conclude da posizione defilata, il pallone respinto da Hedl finisce sui piedi di Ndour che la butta dentro la porta. All’11’ il Rapid risponde con la conclusione di Wurmbrand ma De Gea fa buona guardia. Al 12′ conclude Dzeko, palla alta. Al 15′ Amane prova un tiro piazzato, palla che si spegne in corner. Al 23′ bravo De Gea nell’anticipo sulla punizione battuta da Seidl. Al 29′ Piccoli si libera dal limite dell’area di rigore ma sul più bello viene fermato dalla difesa del Rapid.

SECONDO TEMPO- Al 47′ il primo squillo è di Piccoli. Al 47′ Pablo Marì ci prova di testa. Al 48′ Fiorentina che trova il 2-0! Dzeko anticipa sul cross di Fortini il difensore del Rapid, Viola che va sul 2-0. Al 53′ tiro debole di Ahoussou. Al 56′ lancio di Fagioli per Dzeko, ma è di poco lungo. Al 57′ doppio cambio in casa Fiorentina, fuori Nicolussi Caviglia e Fagioli, dentro Sohm e Mandragora. Al 65′ De Gea vola! Super parata sul tiro dalla distanza di Seidl, la Fiorentina si salva. Al 69′ conclusione sballata dalla distanza di Sohm. Al 72′ la Fiorentina accusa un po’ di stanchezza, esce il Rapid Vienna. Al 76′ doppio cambio nei viola, dentro Dodò e Gudmundsson, fuori Dzeko e Fortini. All’87’ fuori Parisi al suo posto Kouadio. All’88’ Gudmundsson cala il 3-0! Kouadio dentro per l’islandese che torna al gol e chiude i conti! La Fiorentina vince 3-0.