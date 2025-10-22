Anche il Rapid Vienna è in crisi: è reduce da 4 sconfitte consecutive. La rosa austriaca vale 51 milioni

Si giocherà domani alle 18:45 la partita tra Rapid Vienna e Fiorentina valevole per la seconda giornata della Conference League. la Fiorentina aveva già affrontato il Rapid Vienna 2 anni fa ai preliminari di Conference quando perse per 1-o all’andata con goal di Grull e poi ribaltò il tutto a Firenze con la doppietta di Nico Gonzalez. Da quella partita le due rose sono cambiate profondamente. La rosa del Rapid Vienna oggi vale 51,5 milioni secondo Transfermarkt, ed il giocatore più prezioso è Gulliksen che vale 5 milioni di euro.

Sarà una sfida tra due squadre in crisi visto che il Rapid Vienna è reduce da 4 sconfitte consecutive ed 1 pareggio. Anche loro stanno attraversando un momento di difficoltà ma la loro classifica è ben diversa. La squadra Austriaca infatti è comunque al 3° posto nel proprio campionato con 17 punti in 10 partite. Frutto di 13 goal fatti e 11 subiti, numeri non entusiasmanti. Il giocatore più pericoloso è Mbuyi che ha segnato 3 goal e fatto 3 assist.

Il Rapid Vienna è una squadra che cerca di fare un gioco di controllo della partita basato anche sul possesso palla. Ha infatti un possesso palla medio del 54%. Ma comunque non ha un gioco spettacolare. Quello che deve spaventare la Fiorentina sarà l’ambiente. L’allianz Stadion ha soli 24 mila posti ma il tifo del Rapid è molto caldo. Inoltre la Fiorentina ricorda ai tifosi Austriaci la rivale Austria Vienna, che come noi veste di viola. Per questo molto probabilmente sentiremo per tutta la partita il coro “Viola Mer*a”. Che per loro è una frase manifesto, un po’ come facciamo noi con la Juve.

Il Rapid non può permettersi di perdere visto che all’esordio ha perso per 4-1 contro il Lech Poznan e che è in un forte momento di crisi. Così come non può permettersi passi falsi la Fiorentina. Una sconfitta sarebbe una mazzata per una squadra che ha già il morale a terra. Chissà che alla fine in entrambe le squadre la paura di perdere non possa superare la voglia di vincere. Nel caso assisteremo ad un brutto 0-0