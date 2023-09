Ricordate Grull? Ha impressionato contro la Fiorentina, ora ha rifiutato la cessione per venire a Firenze

Secondo quanto riportano i media turchi, il giocatore del Rapid Viena, Marco Grull, esterno d’attacco classe 1998 che ha segnato contro la Fiorentina nell’andata del play off di Conference, avrebbe rifiutato il trasferimento al Samsumspor perchè voglioso di essere ceduto alla Fiorentina. Il club viola dopo il doppio confronto europeo, ha chiesto informazioni per il giocatore e Grull non avrebbe altro obiettivo in mente in questo momento al tal punto da rifiutare un altro trasferimento aspettando la chiamata del club viola.

