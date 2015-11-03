Notizie Grull Fiorentina

Ricordate Grull? Fu accostato alla Fiorentina, ora viene escluso dalla nazionale per offese omofobe
13 marzo 2024 17:43
Grüll in Bundesliga 5 gol e 3 assist in 16 gare. Fa gola alla Fiorentina per gennaio, ecco i motivi
25 dicembre 2023 09:54
Corriere dello Sport, Laurienté o Grüll per rinforzare gli esterni: Italiano si aspetta un segnale dalla società
17 dicembre 2023 09:17
Gazzetta: “Grüll a gennaio può diventare realtà per la Fiorentina: ha impressionato, ora è un obiettivo”
10 settembre 2023 09:17
Ricordate Grull? Ha impressionato contro la Fiorentina, ora ha rifiutato la cessione per venire a Firenze
08 settembre 2023 15:10
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