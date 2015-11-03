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Notizie Grull Fiorentina

Ricordate Grull? Fu accostato alla Fiorentina, ora viene escluso dalla nazionale per offese omofobe

13 marzo 2024 17:43

Grüll in Bundesliga 5 gol e 3 assist in 16 gare. Fa gola alla Fiorentina per gennaio, ecco i motivi

25 dicembre 2023 09:54

Corriere dello Sport, Laurienté o Grüll per rinforzare gli esterni: Italiano si aspetta un segnale dalla società 

17 dicembre 2023 09:17

Gazzetta: “Grüll a gennaio può diventare realtà per la Fiorentina: ha impressionato, ora è un obiettivo”

10 settembre 2023 09:17

Ricordate Grull? Ha impressionato contro la Fiorentina, ora ha rifiutato la cessione per venire a Firenze

08 settembre 2023 15:10

Scugnizzo viola: ”Grazie Auer. Tra un tentativo di autogol ed un rigore provocato ci hai regalato la qualificazione!”

01 settembre 2023 12:57

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Sett. 52 Sett. 50 Sett. 36 Sett. 35