Ricordate Grull? Fu accostato alla Fiorentina, ora viene escluso dalla nazionale per offese omofobe

Il c.t dell’Austria, Ralf Ragnick, ha escluso tre giocatori dalle convocazioni in vista dei prossimi impegni della sua Nazionale: si tratta di ben tre giocatori del Rapid Vienna, ovvero Marco Grull, Guido Burgstaller e Niklas Hedl, avversari della Fiorentina nei playoff di Conference League, finiti nell’occhio del ciclone per aver cantato cori omofobi durante la sfida con l’Austria Vienne. Il primo, l’esterno biancoverde ed autore della rete che sancì la vittoria dei suoi della gara di andata, fu poi accostato alla Fiorentina nella scorsa sessione di mercato, nella ricerca forsennata di un profilo che potesse rafforzare i viola in quel ruolo. Ragnick ha così motivato la sua scelta: “Questa è una cosa che non tollero nella squadra che alleno, né al club né qui in Nazionale. Quello che rappresentiamo e crediamo come Nazionale è esattamente l’opposto”. Lo riporta Sky.

