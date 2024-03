I convocati della Fiorentina per il Maccabi Haifa: ancora assente Kouamé. C’è Nico Gonzalez

La Fiorentina ha diramato i convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domani contro il Maccabi Haifa, valida per la gara di ritorno degli ottavi di Conference League. Torna Martinez Quarta tra i convocati, mentre è ancora assente Christian Kouamé. Non sarà della gara anche lo squalificato Nikola Milenkovic. Di seguito la lista completa.

Portieri: Terracciano, Martinelli, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Quarta, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Nzola, Sottil.

