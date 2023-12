Grüll in Bundesliga 5 gol e 3 assist in 16 gare. Fa gola alla Fiorentina per gennaio, ecco i motivi

Scrive Goalist, la Fiorentina è in corsa per un quarto posto in classifica (a -1 dal Bologna) che vorrebbe dire a fine stagione Champions League, o più precisamente, Superchampions. L’Italia nel ranking Uefa attualmente è prima, in caso di mantenimento dei primi due posizionamenti, anche la 5ª classificata in Serie A si andrebbe a giocare il prossimo anno la Champions. Italiano sta facendo praticamente in miracolo con la sua Fiorentina poiché molti calciatori sono gli stessi che qualche anno fa lottavano per non retrocedere in Serie B. Il tecnico siciliano quindi sta facendo rendere i suoi calciatori nel miglior modo possibile.

Nico Gonzalez sarà fermo ai box causa infortunio per minimo un mese (ha già saltato due partite). Una tegola non da poco per Italiano che dovrà fare a meno del suo gioiello forse anche per la Supercoppa (tanto discussa) in Arabia Saudita. La squadra viola ha tantissime partite ravvicinate, suddivise in quattro competizioni, e Nico è l’unico esterno in grado di garantire gol. Ikoné infatti, suo sostituto naturale non riesce ad incidere (nell’ultima gara si è divorato un gol fatto). Per questi molteplici motivi, visto il mercato di gennaio vicino alla sua aperta, la dirigenza gigliata è a caccia di un rinforzo proprio nel ruolo di esterno destro alto.

Tra i nomi seguiti dai viola c’è quello di Marco Grüll. Austriaco, classe 1998, esterno destro di piede sinistro. Il calciatore si è messo in luce nel doppio incontro in Conference League tra Fiorentina e Rapid Vienna. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e lui non ha intenzione di rinnovarlo. Dunque un passo in più verso un cambiamento, che permetterebbe alla squadra viola di prenderlo ad una cifra ragionevole.

Grüll in questa stagione, in Bundesliga, ha giocato 16 partite, condite da 5 gol (uno ogni 253’). In media va alla conclusione in ogni gara tre volte. Converte in gol il 9% delle conclusioni. 3 gli assist messi a referto. 46% di successo nei dribbling.

Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno classe 1998, che si svincolerà a zero tra sei mesi, sta aspettando un segnale forte e chiaro da Firenze. L’austriaco, già nel giro della sua Nazionale è una garanzia per il Rapid, ma il suo futuro pare proprio essere altrove poiché egli è pronto a fare il grande salto.