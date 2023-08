Iniziata vendita biglietti per Fiorentina-Rapid Vienna: prezzi scontati per abbonati Easy e Pro

Torna la Conference League allo stadio Artemio Franchi. Giovedì 31 agosto alle ore 20 la Fiorentina incontra gli austriaci del Rapid Vienna nella gara di riorno dei play-off per giocarsi un posto nella Conference 23-24. L’acquisto dei biglietti è in VENDITA LIBERA dalle ore 15 del 21 agosto fino ad inizio gara, sarà quindi possibile acquistare il biglietto senza obbligo di tessera. Per tutti coloro che hanno sottoscritto un ABBONAMENTO PRO dalle ore 15 del 21 agosto fino ad inizio gara, prezzo scontato, senza prelazione sul posto acquistato in abbonamento, con possibilità di acquistare ulteriori 3 biglietti a tariffa scontata Intero Pro. Per tutti coloro che hanno sottoscritto un ABBONAMENTO EASY dalle ore 15 del 21 agosto fino ad inizio gara, prezzo scontato, senza prelazione sul posto acquistato in abbonamento, con possibilità di acquistare ulteriori 3 biglietti a tariffa scontata Intero Easy. Disponibili per questa gara la tariffa scontata RIDOTTO UNDER 14 attiva fino al giorno gara e riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2010. L’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Intero

