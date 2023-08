Strada in salita per la Fiorentina in Conference, il Rapid Vienna vince 1-0 su calcio di rigore

All’8’ ci prova la Fiorentina cross dentro rasoterra di Dodó, si gira Nzola ma la conclusione viene respinta dal difensore dei padroni di casa. All’11’ cross dentro per Grull che sovrasta Dodò, palla fuori. Al 19’ pericoloso Hofman da calcio d’angolo. Al 21’ Schick ha una prateria e prova a mettere il pallone dentro, ma senza trovare compagni. Al 23’ azione insistita della Fiorentina, Mandragora va alla conclusione ma trova una deviazione, palla in angolo. Al 24’ ottima girata di Nico Gonzalez su corner, palla centrale. Al 32’ vistosa trattenute di Mandragora in angolo, sul corner del Rapid Vienna, l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Grull fa 1-0.

Al 50’ in un lampo Bonaventura si gira e va al tiro, palla deviata. Al 64’ cross dentro di Bonaventura a cercare Sottil che prova una sponda in mezzo all’area che non riesce. Al 67’ Sottil va sul fondo e passa a Biraghi che va al tiro, il portiere para senza problemi. Al 90’ grandissima occasione per la Fiorentina, bravo il portiere su Beltran.

