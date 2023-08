FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA IN ATTACCO, TERRACCIANO IN PORTA, GIOCANO RANIERI E BIRAGHI

La Fiorentina scende in campo alle ore 19 per l’andata in trasferta dei play off di Conference League contro il Rapid Vienna, Italiano non ha convocato Ikonè, Sabiri e Kayode per problemi fisici, Jovic e Amrabat invece fuori perchè ormai ai margini della rosa e in uscita. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Bonaventura, Brekalo, Nico Gonzalez, Nzola

BALDANZI E SABIRI, LA SITUAZIONE