Nico Gonzalez trascina la Fiorentina ai gironi di Conference con la sua doppietta, Rapid ko

Al 6′ Rapid Vienna subito pericoloso, recupero palla in area, pasticcia con il pallone Biraghi sulla sfera si avventa Mayulu, palla che si stampa sulla traversa. Il primo squillo è del Rapid. Al 12′ cross dentro di Dodò deviato fuori area dal difensore del Rapid, tiro al volo di Biraghi che finisce fuori. Al 13′ Arthur prova la conclusione dalla distanza, palla deviata in angolo. Al 15′ Grüll pericoloso, palla fuori. Al 16′ cross di Nico sul quale si avventa Nzola ma il difensore devia in angolo. Al 29′ ripartenza Fiorentina, Nico lascia allargando per Nzola che si divora il gol tirando addosso al portiere del Rapid. Al 36′ ottimo cross di Bonaventura sul secondo palo, Nico sbaglia l’impatto con il pallone che diventa buono per Nzola che non riesce nel tap-in. Al 38′ rimpallo a limite dell’area che diventa buono per Kouamé che prova il tiro, palla fuori. Al 40′ Nico prova a sorprendere Hedl, palla poco alta sopra la traversa. Al 45′ buon colpo di testa di Nico Gonzalez che però finisce fuori.

Al 54′ pericoloso Mayulu. Al 57′ Kouame entra in area, sul pallone si avventa Nico Gonzalez ma il portiere del Rapid Vienna salva. Al 59′ la Fiorentina passa in vantaggio, il Rapid Vienna pasticcia, sul pallone si avventa Nico che fa 1-0. Al 62′ tiro debole di Bonaventura. Al 72′ brutto tiro di Mandragora con il collo esterno del piede sinistro. Al 75′ gran botta di Mandragora dalla distanza che si stampa sulla traversa. Al 77′ gran botta di Duncan ma tiro centrale. All’87’ fallo di mano in area del Rapid, calcio di rigore per la Fiorentina. Dal dischetto Nico fa 2-0.

