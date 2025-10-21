Stoger (Allenatore Rapid Vienna): “Siamo in calo, difficile uscire da questo momento”

L’allenatore del Rapid Vienna, prossimo avversario della Fiorentina in Conference, Peter Stoger ha rilasciato delle dichiarazioni eloquenti sul momento che attraversa la sua squadra in vista della gara contro i viola a krone.at: “Siamo in calo. Contro il Lask la squadra era al limite, ed è una mia responsabilità e risolveremo il problema, anche se è difficile uscirne. Dobbiamo tirare la corda, e se non si faranno avanti i giocatori migliori, altri si faranno avanti, perché abbiamo bisogno di loro per vincere”.

Da sottolineare che la squadra austriaca venga da un periodo molto negativo, dove ha collezionato quattro sconfitte consecutive nel suo campionato.