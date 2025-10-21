21 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:18

Stoger (Allenatore Rapid Vienna): “Siamo in calo, difficile uscire da questo momento”

Redazione

21 Ottobre · 19:49

Aggiornamento: 21 Ottobre 2025 · 19:50

ACF FiorentinaConference LeagueRapid Vienna

L’allenatore del Rapid Vienna ha parlato del momento della sua squadra, in vista della sfida di Conference contro la Fiorentina

L’allenatore del Rapid Vienna, prossimo avversario della Fiorentina in Conference, Peter Stoger ha rilasciato delle dichiarazioni eloquenti sul momento che attraversa la sua squadra in vista della gara contro i viola a krone.at: “Siamo in calo. Contro il Lask la squadra era al limite, ed è una mia responsabilità e risolveremo il problema, anche se è difficile uscirne. Dobbiamo tirare la corda, e se non si faranno avanti i giocatori migliori, altri si faranno avanti, perché abbiamo bisogno di loro per vincere”.

Da sottolineare che la squadra austriaca venga da un periodo molto negativo, dove ha collezionato quattro sconfitte consecutive nel suo campionato.

 

 

